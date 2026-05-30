تجرى تجهيزات حفل المطربة أنغام على قدم وساق وهو ما كشفت عنه شركة "بنش مارك" استعدادا لحفل النجمة المقرر إقامته مساء اليوم السبت في الرياض بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى.

ونشرت "بنش مارك"، صورا من تجهيزات الحفل عبر صفحتها على "إنستجرام"، موضحة خلالها اللمسات النهائية قبل حضور جمهور ومحبي أنغام، وحملت تعليق: "جاهزين نعيش ليلة مختلفة مع صوت مصر أنغام".

أنغام تحضر نزال "Glory in Giza" بحضور تركي آل الشيخ

حضرت النجمة أنغام نزال "Glory in Giza" الذي جمع بين عدد من ألمع الأسماء في عالم الملاكمة برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وبحضور كوكبة من ألمع نجوم الفن والإعلام من مختلف أنحاء الوطن العربي.

أنغام تحيي حفلا في البحرين يونيو المقبل

على جانب آخر، تستعد أنغام لإحياء حفل غنائي في البحرين يوم 12 يونيو المقبل، ومن المقرر أن تقدم خلاله باقة من أشهر أغانيها.