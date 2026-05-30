كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، زعم خلاله شخص تعرضه للاعتداء من قبل عدد من الأشخاص، من بينهم ضابط شرطة، كما ادعى وجود تواطؤ من القائمين على قسم شرطة أول العبور بمحافظة القليوبية.

فيديو كاذب في القليوبية

بالفحص، تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن حقيقة الواقعة تعود إلى 18 من الشهر الجاري، عندما تلقى قسم شرطة أول العبور بلاغًا بوقوع مشاجرة بين طرف أول ضم أحد الأشخاص المصاب بجرح في الرأس وكسر بالجمجمة وتم حجزه بالمستشفى، وشقيقه ضابط شرطة، وصديقه المصاب بجرح قطعي بالقدم.

في المقابل، ضم الطرف الثاني الشخص الظاهر في مقطع الفيديو وزوجته، وتبين أن لهما معلومات جنائية.

التحريات تكشف الحقيقة

وكشفت التحريات أن الخلاف نشب بسبب شقة سكنية اشتراها ضابط الشرطة من نجل خالته، بينما كان الطرف الثاني يرغب في شرائها ورفض الضابط التنازل عنها.

النيابة تحقق

وتبين أنه خلال المشاجرة ألقى الطرف الثاني حجارة من أعلى العقار محل الخلاف تجاه الطرف الأول، ما أسفر عن الإصابات المشار إليها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة في حينه، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

اقرأ أيضا:

محامي دونجا يكشف سبب حملة التشهير ضد لاعب الزمالك

"لعبة الموت".. كيف تحولت حجرة الأمومة إلى غرفة إعدام طفلين في العمرانية؟

"أبوس رجلك تستر عليا".. حكاية صاحب فرن قبّل قدم جاره ثم أحرقه في العياط