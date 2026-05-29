واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية الحاسمة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والتصدي لعمليات المضاربة بأسعار العملات من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي.

قضايا اتجار بالعملة

وتأتي تلك الجهود في إطار مواجهة الممارسات غير القانونية التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي واستقرار سوق الصرف.

حصيلة الحملات الأمنية

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي قيمة مالية تجاوزت 3 ملايين جنيه.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، مع استمرار الحملات الأمنية لملاحقة المتورطين في جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

