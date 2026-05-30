نجح كاي هافيرتز لاعب فريق أرسنال، في تسجيل هدف فريقه الأول في مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي، في اللقاء الذي يجمع بينهما حاليا في نهائي دوري الأبطال.

وأحرز هافيرتز الهدف الأول لأرسنال في مرمى باريس سان جيرمان عند الدقيقة السادسة من زمن الشوط الأول من عمر المباراة.

ويعرف هافيرتز طريق الشباك جيدا في نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث سبق وسجل هدف فوز تشيلسي بالبطولة عام 2021 على حساب مان سيتي، في اللقاء الذي انتهى للبلوز بهدف دون مقابل.

رقم تاريخي لكاي هافيرتز لاعب أرسنال

وبات كاي هافيرتز أول لاعب في التاريخ يسجل لفريقين مختلفين، في نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد هدفه في مرمى السيتي وهدف اليوم.

ويطمح فريق أرسنال في حصد أول ألقابه في بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث لم يسبق للجانزر التتويج باللقب من قبل.

أرسنال يحلم بالثنائية

ويسعى أرسنال لحصد لقب دوري أبطال أوروبا، ليتمكن من الجمع بين لقبي دوري الأبطال والدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي 2025-2026.

