فيديو الشرقية.. خلافات جيرة تشعل مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الزقازيق

كتب : مصراوي

04:20 م 29/05/2026

الداخلية تكشف كواليس فيديو مشاجرة الشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن وقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص باستخدام عصا خشبية وسلاح أبيض بمحافظة الشرقية.

فيديو خناقة الشرقية

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 20 أبريل الماضي تلقى قسم شرطة ثان الزقازيق بلاغًا بحدوث مشاجرة بين طرف أول يضم شخصين وزوجتيهما، وطرف ثانٍ مكوّن من أحد الأشخاص ونجليه، وجميعهم مقيمون بدائرة القسم.

الجيرة وراء اشتباكات الشرقية

وأوضحت التحريات أن المشاجرة نشبت بسبب خلافات متعلقة بالجيرة، تطورت إلى تعدٍ متبادل بين الطرفين باستخدام عصا خشبية وسلاح أبيض، دون وقوع أي إصابات.

ضبط المتهمين والأسلحة المستخدمة

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، كما تم التحفظ على العصا الخشبية والسلاح الأبيض المستخدمين في الواقعة.

وبمواجهة المتهمين، أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بسبب ذات الخلافات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

