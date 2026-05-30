كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن تضرر فتاة من قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بملاحقتها ومحاولة سرقتها أثناء قيادتها سيارتها بمحافظة الشرقية.

بالفحص والتحري، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الفتاة الظاهرة في مقطع الفيديو، وتبين أنها (طالبة، مقيمة بمحافظة القاهرة). وبسؤالها أمام رجال المباحث، نفت تماماً محاولة سرقتها، وأقرت بأنه أثناء سيرها بسيارتها بأحد طرق الشرقية، حدثت مشادة كلامية بينها وبين مستقلي الدراجة النارية بسبب خلاف حول أولوية المرور.

تفاصيل فيديو مطاردة فتاة بالشرقية

وفي السياق ذاته، أسفرت التحريات وجمع المعلومات عن تحديد وضبط الدراجة النارية الظاهرة في مقطع الفيديو، والتي تبين أنها تسير "بدون لوحات معدنية"، كما ألقي القبض على مستقليها وتبين أنهما (طالبان، مقيمان بدائرة مركز شرطة أبو كبير).

وبمواجهة الطالبين بما جاء في مقطع الفيديو وأقوال الشاكية، اعترفا بارتكاب الواقعة لذات الأسباب الناتجة عن المشاحنة المرورية وخلاف أولوية السير بالطريق.

تم التحفظ على الدراجة النارية المخالفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

