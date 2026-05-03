نظّمت وزارة الداخلية الملتقى الرابع لبرنامج التعايش بين طلبة أكاديمية الشرطة وطلبة الجامعات المصرية، وذلك على مدار أسبوع كامل، بمشاركة واسعة من طلاب مختلف الجامعات، في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وسياسات الدولة الرامية إلى تعزيز التواصل المجتمعي وبناء جيل واعٍ قادر على مواجهة التحديات.

تعزيز التواصل بين الشرطة والجامعات

يأتي تنظيم الملتقى في ضوء حرص وزارة الداخلية على دعم جسور التعاون بين المؤسسة الأمنية والمجتمع الأكاديمي، وتعريف طلاب الجامعات بطبيعة الدراسة والحياة داخل أكاديمية الشرطة، والبرامج التدريبية المتطورة التي يتلقاها الطلاب، سواء على المستوى البدني أو العلمي أو الثقافي.

برنامج تدريبي متكامل

شهد الملتقى سلسلة من الفعاليات والزيارات الميدانية داخل الأكاديمية، حيث اطلع الطلاب على منظومة الإعداد البدني، والمناهج الدراسية الحديثة، وبرامج التدريب المتقدمة التي تهدف إلى صقل المهارات وتنمية القدرات الشخصية والعلمية.

التدريب العملي ومواكبة التطور

كما تعرف المشاركون على أساليب التدريب العملي التي تعتمدها الأكاديمية في إعداد طلابها لمواجهة التحديات الأمنية، بما يعكس توجه وزارة الداخلية نحو تطوير منظومة التعليم والتدريب داخل القطاعات الأمنية، ومواكبة أحدث النظم العالمية.

حوارات مباشرة مع القيادات

تضمن الملتقى لقاءات حوارية مفتوحة بين طلاب الجامعات وقيادات أكاديمية الشرطة، تم خلالها استعراض جهود الوزارة في تطوير العمل الأمني، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في مكافحة الجريمة، إلى جانب عرض نماذج من التدريبات العملية.

تعزيز الوعي والانتماء

أعرب المشاركون عن تقديرهم لتنظيم هذه الفعاليات، مؤكدين أنها تسهم في رفع الوعي الأمني، وتعزيز روح الانتماء الوطني، وربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيق العملي داخل المؤسسات الأمنية.

رسالة مجتمعية مستمرة

في ختام الملتقى، أكدت وزارة الداخلية استمرار تنفيذ برامج التعايش والتواصل المجتمعي خلال الفترة المقبلة، باعتبارها ركيزة أساسية في استراتيجيتها لبناء علاقة إيجابية مع المجتمع، وترسيخ مفاهيم الأمن الشامل.

