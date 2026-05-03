تفاصيل ضبط محامي ضياء العوضي في القاهرة الجديدة

ألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة الجديدة، القبض على مصطفى مجدي محامي الدكتور ضياء العوضي، على خلفية اتهامه في ثلاث قضايا مختلفة، من بينها إصدار شيكات دون رصيد.

كشفت التحريات الأمنية أنه تم توقيف المحامي أثناء تواجده بمحض إرادته لإنهاء بعض الإجراءات داخل أحد أقسام الشرطة، حيث تبين بالبحث الجنائي أنه مطلوب للمثول أمام جهات التحقيق.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم للتحفظ عليه بمجرد ظهور القضايا الثلاث المسجلة ضده على أجهزة الاستعلام الأمني.

ومن المقرر أن يتقدم المتهم بمعارضة على القرارات الصادرة ضده خلال جلسة الغد، في حين تتواصل التحقيقات لكشف ملابسات الوقائع المنسوبة إليه قانونيًا.