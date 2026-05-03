أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة المعلية في جنوب صور، ما أسفر عن استشهاد 3 عمال، بينهم سوريان ومصري.

الصليب الأحمر في موقع الحادث

وأشارت الوكالة، اليوم الأحد، إلى أن عناصر الصليب الأحمر عملوا، بمؤازرة الجيش اللبناني، على انتشال جثامين الضحايا عقب الغارة، كما استشهد 5 أشخاص في غارات إسرائيلية استهدفت جنوب لبنان اليوم الأحد.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية استهدفت بلدة صفد البطيخ في قضاء بنت جبيل، ما أدى إلى سقوط 3 شهداء.

هجمات متبادلة بين إسرائيل وحزب الله

وتتواصل الهجمات المتبادلة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، رغم وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منتصف أبريل الماضي، عقب محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس اللبناني جوزف عون، قبل أن يجري تمديده في 23 من الشهر نفسه.