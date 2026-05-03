كشفت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر تضرر سيدة من تعدي أحد الأشخاص عليها وعلى أسرتها بالسب والتهديد بإلحاق الأذى بهم.

مشاجرة بين أطراف عائلية بشبرا الخيمة

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 29 أبريل الماضي نشبت مشاجرة بين طرف أول مكون من زوج الشاكية (سائق)، وطرف ثان يضم نجلي شقيقة الزوج (مالك مغسلة وسائق)، وجميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، وذلك على خلفية خلافات عائلية حول الميراث.

إصابة أحد الأطراف باستخدام عصا خشبية

وخلال المشاجرة، تعدى الطرفان على بعضهما بالسب والضرب، ما أسفر عن إصابة أحد أفراد الطرف الأول بجرح في الرأس باستخدام عصا خشبية.

ضبط المتشاجرين والتحفظ على أداة الجريمة

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الطرف الثاني العصا المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة وتبادلوا الاتهامات فيما بينهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

