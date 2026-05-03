"بعض الأصوات لا تموت".. منذر رياحنة ينعى هاني شاكر برسالة مؤثرة

نعى الفنان منذر رياحنة، المطرب الكبير هاني شاكر، الذي رحل عن عالمنا عن عمر ناهز 74 عامًا، بعد تعرضه لانتكاسة صحية، ودخوله العناية المركزة بأحد المستشفيات في باريس، وفق ما أكدته مصادر بنقابة المهن الموسيقية.

تعليق منذر رياحنة



ونشر منذر رياحنة صورة أرشيفية جمعته بالفنان الراحل عبر حسابه على "إنستجرام"، وكتب: "رحل هاني شاكر، أو هكذا يخيل لنا، فبعض الأصوات لا تموت، بل تتحول إلى ذاكرة حية تسكننا كلما ضاقت بنا الأيام، هاني شاكر لم يكن مجرد فنان، بل كان حالة من الصدق النادر، صوتًا حمل وجع الناس وهمس قلوبهم".

وتابع: "رحيل الكبار لا يُقاس بالغياب، بل بما يتركونه خلفهم… وهاني شاكر ترك تاريخًا من العاطفة، وذاكرة من الأغاني التي ستظل تُغنّى كلما اشتاق قلب، وكلما بكى حنين، سلامٌ على صوت كان وطنًا من مشاعر… وسلامٌ على من علّمنا أن الفن ليس ضجيجًا، بل إحساسًا يعيش إلى الأبد".



أزمة الفنان الراحل هاني شاكر



وكانت الفنانة نادية مصطفى، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، كشفت في وقت سابق عن تعرض هاني شاكر لانتكاسة مفاجئة نتيجة إصابته بفشل تنفسي، مؤكدة خضوعه لملاحظة طبية دقيقة داخل العناية المركزة في المستشفى الذي كان يتلقى فيه العلاج بفرنسا.