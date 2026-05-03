كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص في حالة عدم اتزان يُشتبه في كونها نتيجة تعاطي مواد مخدرة، بدائرة محافظة الجيزة.

تحديد وضبط المتهم

بالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخص الظاهر في مقطع الفيديو، وتبين أنه عاطل وله معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

اعترافات المتهم

وبمواجهته، اعترف المتهم بتعاطي المواد المخدرة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

