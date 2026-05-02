تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق اندلع داخل مخزن بالقرب من مسجد فاطمة الشربتلي بمنطقة التجمع، وذلك بعد الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ.

وتمكنت القوات من محاصرة النيران سريعًا ومنع امتدادها إلى العقارات المجاورة، ولم يسفر الحريق عن وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية، بحسب الفحص المبدئي.

وتواصل الأجهزة المعنية أعمال التبريد في موقع الحريق، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على أسباب الواقعة.