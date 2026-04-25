كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد المواطنين من قائد سيارة نقل جماعي، لقيامه بالاصطدام بسيارته وإحداث تلفيات بها أثناء توقفها أسفل منزله بمحافظة الإسكندرية.

بلاغ من مالك سيارة يكشف الواقعة

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 16 من الشهر الجاري، تلقى قسم شرطة الجمرك بلاغًا من مالك سيارة ملاكي، أفاد فيه بتضرره من قيام سائق سيارة نقل جماعي بالاصطدام بسيارته حال توقفها بدائرة القسم، ما أسفر عن حدوث تلفيات بها.

الأجهزة الأمنية تحدد هوية السائق وتضبطه

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة وقائدها، وتبين أنه سائق مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك. وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة دون قصد. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اقرأ أيضا:

