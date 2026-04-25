إعلان

فيديو يقود لضبط سائق نقل جماعي تسبب في تلفيات بسيارة أثناء توقفها بالإسكندرية

كتب : علاء عمران

12:19 م 25/04/2026

الداخلية تكشف ملابسات حادث تصادم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد المواطنين من قائد سيارة نقل جماعي، لقيامه بالاصطدام بسيارته وإحداث تلفيات بها أثناء توقفها أسفل منزله بمحافظة الإسكندرية.

بلاغ من مالك سيارة يكشف الواقعة

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 16 من الشهر الجاري، تلقى قسم شرطة الجمرك بلاغًا من مالك سيارة ملاكي، أفاد فيه بتضرره من قيام سائق سيارة نقل جماعي بالاصطدام بسيارته حال توقفها بدائرة القسم، ما أسفر عن حدوث تلفيات بها.

الأجهزة الأمنية تحدد هوية السائق وتضبطه

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة وقائدها، وتبين أنه سائق مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك. وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة دون قصد. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الإسكندرية وزارة الداخلية حادث تصادم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لغز نسناس مدينة السادات المحير: أين ذهب الهارب من الحديقة؟ -صور
أخبار المحافظات

لغز نسناس مدينة السادات المحير: أين ذهب الهارب من الحديقة؟ -صور
طارق الشناوي يعلق على تصريحات رئيس الجالية المصرية بفرنسا عن هاني شاكر
زووم

طارق الشناوي يعلق على تصريحات رئيس الجالية المصرية بفرنسا عن هاني شاكر

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم في 3 شركات الصرافة.. بكام اليوم؟
أخبار البنوك

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم في 3 شركات الصرافة.. بكام اليوم؟
تحرك عاجل من الوفد بشأن رفض الحكومة لمقترحات النواب
أخبار مصر

تحرك عاجل من الوفد بشأن رفض الحكومة لمقترحات النواب
غياب 12 لاعبا.. قمة الأهلي وبيراميدز تحت ضغط الإصابات والإيقافات
رياضة محلية

غياب 12 لاعبا.. قمة الأهلي وبيراميدز تحت ضغط الإصابات والإيقافات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان