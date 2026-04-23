إعلان

إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق في الوراق

كتب : محمود الشوربجي

12:06 م 23/04/2026

سيارة إسعاف في موقع حادث مروري - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصيب شخص في حادث مروري بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بمنطقة الوراق، وتم نقل المصاب إلى المستشفى.

تفاصيل إصابة شخص صدمته في الوراق

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات الأمنية أعلى الطريق في الوراق، مفاده وجود مصادمة.
على الفور انتقل رجال الإسعاف لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى.
تم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.

اقرأ أيضا:

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث مروري الوراق غرفة عمليات النجدة الإسعاف

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

نصائح طبية

أخبار و تقارير

حوادث وقضايا

زووم

شئون عربية و دولية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

