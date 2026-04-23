أصيب شخص في حادث مروري بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بمنطقة الوراق، وتم نقل المصاب إلى المستشفى.

تفاصيل إصابة شخص صدمته في الوراق

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات الأمنية أعلى الطريق في الوراق، مفاده وجود مصادمة.

على الفور انتقل رجال الإسعاف لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى.

تم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.

