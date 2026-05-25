أفادت وسائل الإعلام العبرية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنهى بالفعل الاستعدادات لخطة هجومية نارية قوية وشاملة في لبنان، وأصبحت الوحدات الجوية والمدفعية في حالة جاهزية تامة، بانتظار منح الضوء الأخضر من المستوى السياسي.

مباحثات إسرائيلية حول المصادقة على استهداف المباني في لبنان

كشفت القناة "14 العبرية"، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عقد اجتماعا مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس، بحثا خلاله إمكانية توسيع العمليات العسكرية الجارية في لبنان بشكل لافت ومكثف.

بحسب القناة العبرية، فإن المباحثات ركزت بشكل أساسي على التصديق على خطط ميدانية جديدة تُتيح لجيش الاحتلال استهداف المباني والمنشآت السكنية والمقرات الحيوية التي يُعتقد أنها تابعة لـ"حزب الله" مما يُنذر بمرحلة جديدة من التصعيد العنيف.

مشاورات إسرائيلية أمريكية مكثفة وراء الكواليس

وفي السياق ذاته، أفادت القناة "13 العبرية"، بأن الحكومة الإسرائيلية تجري في الوقت الراهن محادثات ولقاءات تنسيقية رفيعة المستوى مع الإدارة الأمريكية وتتمحور هذه المشاورات السياسية والأمنية حول ملف توسيع العمليات العسكرية في لبنان ورسم حدود التحرك الميداني المقبل.

وتأتي هذه الاتصالات لضمان الغطاء الدبلوماسي وفهم حدود الموقف الأمريكي في ظل تسارع الأحداث الميدانية على الحدود الشمالية.

جيش الاحتلال يُنهي استعداداته لخطة هجوم ناري مكثف

على الصعيد العسكري، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، أن قيادة جيش الاحتلال انتهت بالفعل من إعداد خطة هجوم ناري قوي وشامل يستهدف مواقع استراتيجية متفرقة في الأراضي اللبنانية.

وأوضحت الهيئة، أن المنظومات القتالية والوحدات الجوية والمدفعية باتت في حالة جاهزية تامة وتنتظر حاليا مصادقة المستوى السياسي واللجنة الوزارية المصغرة لمنح الضوء الأخضر للبدء في تنفيذ هذه العمليات البرية والجوية الموسعة.

خروقات مستمرة لاتفاق التهدئة وحرب استنزاف متواصلة على الجبهة اللبنانية

تأتي هذه التطورات الميدانية المتسارعة على الرغم من سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله الذي بدأ تطبيقه ومدد لمرات عدة، حيث يواصل جيش الاحتلال شن هجمات وغارات مكثفة على الأراضي اللبنانية وخصوصا في البلدات الجنوبية مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وفي المقابل، يواصل حزب الله اللبناني، تنفيذ عمليات نوعية واستهداف الآليات والمواقع العسكرية الإسرائيلية على طول الخط الحدودي، مؤكدا استمرار التصدي للاعتداءات الإسرائيلية.