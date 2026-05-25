جثة و6 مصابين إثر انقلاب مروع لميكروباص أعلى الطريق الدائري

كتب : محمد شعبان

09:13 م 25/05/2026

حالة وفاة و6 مصابين حصيلة حادث مروع أعلى الطريق الدائري في الاتجاه القادم من المنيب إلى البساتين، إثر انقلاب سيارة ميكروباص أمام محطة وقود، وسط حالة من التكدس المروري.

حادث الطريق الدائري

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري أعلى الطريق الدائري.

تحرك المرور

وعلى الفور انتقلت قوات المرور والأجهزة الأمنية مدعومة بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين انقلاب سيارة ميكروباص على جانب الطريق نتيجة اختلال عجلة القيادة، وفق المعاينة الأولية.

حصيلة ضحايا حادث ميكروباص الدائري

وأسفر الحادث عن حالة وفاة فيما أصيب 6 آخرون بإصابات تنوعت بين كسور وكدمات وسحجات، ونقلوا إلى مستشفى البنك الأهلي للعلاج مع تجينب آثار الحادث نهر الطريق.

