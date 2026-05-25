حالة وفاة و6 مصابين حصيلة حادث مروع أعلى الطريق الدائري في الاتجاه القادم من المنيب إلى البساتين، إثر انقلاب سيارة ميكروباص أمام محطة وقود، وسط حالة من التكدس المروري.

حادث الطريق الدائري

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري أعلى الطريق الدائري.

تحرك المرور

وعلى الفور انتقلت قوات المرور والأجهزة الأمنية مدعومة بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين انقلاب سيارة ميكروباص على جانب الطريق نتيجة اختلال عجلة القيادة، وفق المعاينة الأولية.

حصيلة ضحايا حادث ميكروباص الدائري

وأسفر الحادث عن حالة وفاة فيما أصيب 6 آخرون بإصابات تنوعت بين كسور وكدمات وسحجات، ونقلوا إلى مستشفى البنك الأهلي للعلاج مع تجينب آثار الحادث نهر الطريق.

