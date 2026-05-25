في واقعة أثارت غضبًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة في كشف ملابسات مقطع فيديو متداول ظهرت خلاله فتاة تستغيث من تعرضها للتحرش داخل سيارة ميكروباص، قبل أن يقود الفيديو رجال الأمن إلى المتهم وضبطه خلال ساعات.

فيديو تحرش بفتاة الجيزة

البداية كانت مع تداول مستخدمين عبر منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق لحظات توتر داخل ميكروباص، ظهرت فيه فتاة تتهم أحد الركاب بالتحرش بها والإتيان بأفعال منافية للآداب العامة أثناء استقلالها السيارة بمنطقة المنيرة الغربية بالجيزة.

بلاغ في قسم الشرطة

بالفحص، تبين أن الواقعة تعود إلى يوم 20 من الشهر الجاري، حين تقدمت طالبة، مقيمة بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، ببلاغ رسمي إلى قسم شرطة المنيرة الغربية، أكدت فيه تعرضها للتحرش من قبل أحد مستقلي السيارة خلال سيرها بدائرة القسم.

وقالت الفتاة في أقوالها إنها قامت بتصوير المتهم بهاتفها المحمول أثناء ارتكابه الواقعة، ثم نشرت المقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف المساعدة في تحديد هويته وسرعة ضبطه.

سقوط المتحرش

بتقنين الإجراءات وإجراء التحريات اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم وضبطه، وتبين أنه عامل ومقيم بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة.

وبمواجهة المتهم بما ورد في البلاغ والفيديو المتداول، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.

