نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية في كشف ملابسات واقعة اختطاف والتعدي على فتاة قاصر بمركز طوخ، وتمكنت من ضبط متهمين اثنين، فيما تكثف جهودها لضبط متهمين آخرين هاربين.

بلاغ باتهام 4 أشخاص باختطاف فتاة

كانت مديرية أمن القليوبية قد تلقت إخطارًا من مأمور مركز شرطة طوخ، بورود بلاغ من عامل، اتهم فيه 4 أشخاص باختطاف نجلته، التي لم تبلغ السن القانونية، والتعدي عليها وهتك عرضها بالإكراه تحت تهديد سلاح أبيض.

تحرك أمني وضبط متهمين

وعقب تقنين الإجراءات، جرى تشكيل فريق بحث جنائي، أسفرت جهوده عن تحديد هوية المتهمين، وتنفيذ عدة أكمنة ثابتة ومتحركة، ما أدى إلى ضبط متهمين اثنين، وهما: "أمير. ج. م"، و"محمد. ر. م".

ملاحقة المتهمين الهاربين

وأكد مصدر أمني أن أجهزة الأمن حددت هوية المتهمين الهاربين، وهما: "نور. م"، و"عبد الله. ح"، مشيرًا إلى تكثيف عمليات البحث والتحري لضبطهما وتقديمهما لجهات التحقيق.

قرارات النيابة العامة

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين المضبوطين، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات، وقررت عرض المجني عليها على الطب الشرعي لإعداد تقرير شامل بحالتها الصحية والنفسية، مع إصدار قرار بضبط وإحضار المتهمين الهاربين.