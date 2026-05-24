دفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة، مساء الأحد، بـ4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق اندلع أعلى عقار خلف قسم شرطة إمبابة شمال المحافظة.

أدخنة كثيفة خلف قسم إمبابة

تلقى مأمور قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد كثيف للأدخنة من عقار سكني خلف القسم.

حريق عقار إمبابة

غرفة عمليات النجدة أخطرت بدورها الدفاع المدني لينقتل رجال الإطفاء إلى محل البلاغ وتبين اندلاع حريق بسطح عقار مكون من 3 طوابق بشارع إسماعيل إمبابي.

جهود الحماية المدنية

ويعمل رجال الدفاع المدني على محاصرة مصدر النيران ومنع خطر امتدادها إلى الوحدات المجاورة دون خسائر في الأرواح.

