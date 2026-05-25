اتحاد الغرف: المنافذ تقدم اللحم الضأن بـ240 جنيها

كتب : حسن مرسي

09:40 م 25/05/2026

الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية

أكد الدكتور علاء عز، مستشار رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن الفروق السعرية في اللحوم بين السوق الحر والمنافذ شاسعة، حيث يتراوح سعر اللحم الضاني في السوق بين 450 و550 جنيهًا، بينما تقدمه المنافذ بأسعار تبدأ من 240 إلى 300 جنيه فقط، لتخفيف العبء عن المواطنين.

وأضاف عز خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" عبر قناة "الحياة"، أن توجيهات القيادة السياسية منذ بداية أزمة كورونا ركزت على زيادة السعات التخزينية للصوامع وتانكات الزيوت، مما رفع الرصيد الاستراتيجي من 3 إلى أكثر من 6 أشهر.

وأشار مستشار رئيس اتحاد الغرف التجارية إلى أن التوسع في بناء الصوامع الحديثة ساهم في تقليل الهالك من المحاصيل الزراعية بنسبة تصل إلى 30%، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على زيادة الإتاحة وخفض الأسعار في الأسواق المحلية.

وتابع: إن فلسفة تعامل الدولة مع الأسعار وقت الذروة أثبتت نجاحها في توفير السلع بأسعار مناسبة للمواطن، موضحًا أنها تحمي المواطن من التذبذبات العالمية.

وشدد الدكتور علاء عز على أن فلسفة الشوادر والمنافذ تهدف إلى اختصار سلاسل الإمداد من خلال الربط المباشر بين المنتج والمستهلك، مما يلغي هوامش ربح وتكاليف الوسطاء من تجار الجملة والتجزئة، ويصب في مصلحة السعر النهائي.

