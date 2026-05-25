قال الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة تشهد رواجًا سياحيًا كبيرًا تزامنًا مع قرب عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا أن نسب الإشغال السياحي للأجانب تجاوزت 80% في مختلف المدن السياحية، وهو ما يعكس الثقة العالمية في المقاصد المصرية.

وأضاف كمال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" عبر قناة "الحياة"، أن الإقبال السياحي مستمر رغم انشغال العديد من الأسر المصرية بامتحانات المدارس والجامعات، مشيرًا إلى أن الحركة السياحية لم تتأثر وتواصل ارتفاعها بشكل ملحوظ خلال الأيام الأخيرة.

وأشار إلى أن مدينتي طابا ودهب تصدرتا نسب الإشغال السياحي بنسبة 100%، بينما جاءت نويبع في مرتبة أقل لكنها تشهد حركة جيدة، مضيفًا أن شرم الشيخ ورأس سدر تشهدان أيضًا إقبالًا كبيرًا من الزوار المصريين والعرب والأجانب، مؤكدًا أن المحافظة تتناسب مع مختلف الشرائح المجتمعية.

وتابع أن غرف العمليات في جميع مدن المحافظة تم تفعيلها استعدادًا لعيد الأضحى، موضحًا أن حملات تفتيشية مكثفة أُطلقت على المطاعم والمنشآت السياحية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية ومعايير سلامة الغذاء، لضمان تقديم أفضل خدمة للسائحين.

وشدد كمال على أن هذه الإجراءات تأتي لضمان مرور إجازة العيد بسلام ودون أي معوقات، مؤكدًا أن المحافظة تعمل بكامل طاقتها لتوفير الراحة والأمان للزوار، معربًا عن أمله في أن تمر أيام العيد بخير وسعادة على جميع المواطنين والسائحين.

وأكد محافظ جنوب سيناء أن شرم الشيخ استقبلت مؤخرًا السفينة السياحية العالمية "أرويا" القادمة من جدة وعلى متنها أكثر من 5 آلاف راكب، مشيرًا إلى أن هذا الحدث يعكس قوة العلاقات السياحية بين مصر والمملكة العربية السعودية ويؤكد مكانة جنوب سيناء كوجهة سياحية عالمية متميزة.