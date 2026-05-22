

كان فيديو مثير على "تيك توك" كافيًا لإشعال بركان الغضب بين "عبده" وزوجته "سماسم". وعلى مدار 5 سنوات عاش الزوجان في جحيم من الخلافات والعراك المستمر، حتى جاء حريق مدبر من الزوج لينهي سنوات الود، ويضع نهاية مأساوية لعلاقتهما.

لم تبدأ حكاية "عبده" و"سماسم" كغيرها من الحكايات، فاعتياد "سماسم" وابنتها استخدام تطبيق "تيك توك" رسم ملامح النهاية المأساوية لعلاقتهما. ومع تصاعد الخلافات وخروج الأمور عن السيطرة، قرر "عبده" الانتقام من زوجته، ليضع سيناريو مؤلمًا كانت نهايته خلف القضبان.

استغل "عبده" غياب زوجته وابنته عن المنزل، وقرر تنفيذ مخططه بهدوء وإتقان، فأشعل النار في شقة زوجته معتقدًا أن إحراق ملابسها ومحتويات الشقة سيطفئ نار غضبه المكبوت بسبب الخلافات المستمرة بينهما، دون أن يدرك العواقب التي ستلاحقه لاحقًا.



محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار حسين فاضل عبد الحميد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عمرو أحمد محمد شلبي، و عبد الحكيم عبد الحفيظ وأمانة سر إيهاب سمير، أدانت المتهم "عبده.ع" بالسجن لمدة 4 سنوات.

النيابة العامة وفق أوراق الدعوى رقم 67 لسنة 2026 جنايات، وجهت للمتهم "عبده.ع" تهمة إشعال النيران في مسكن زوجته "سماسم"، عمدًا، ما تسبب في إتلاف الملابس القطنية والقماشية وكذا المفروشات القماشية، مستخدمًا "ولاعة". نتيجة خلافات بينهما.

استمعت النيابة العامة لأقوال الزوجة "سماسم" والتي أكدت أنها حال عدم تواجدها بمسكن الزوجية قام المتهم"عبده" زوجها بإضرام النيران بالشقة مسكنهما وذلك بسبب وجود خلافات زوجية كانت قائمة بينهما منذ فترة قبل الواقعة.

وأحال المستشار أسامة أبو الخير المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية إلى محكمة الجنايات المختصة والتى أدانت بالسجن لمدة 3 سنوات عن تهمة إضرام النيران في شقة زوجته وحبسه عامًا واحد مع الشغل عن تهمة حيازة مواد مخدرة.