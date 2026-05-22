يتفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، صباح اليوم الجمعة، مشروع إنشاء استاد النادي المصري الجديد بمحافظة بورسعيد، والمقام في موقعه القديم.

مراجعة الموقف التنفيذي والمالي

ومن المقرر أن يتابع الوزيران، يرافقهما اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، معدلات التنفيذ والأعمال الجارية داخل المشروع، إلى جانب مراجعة الموقف المالي، وبحث سبل إزالة أي معوقات قد تعرقل سرعة الانتهاء من الأعمال.

استاد بمواصفات عالمية

ويُقام استاد النادي المصري الجديد على مساحة 48 ألف متر مربع، ويضم ملعبًا رئيسيًا وفق أحدث المواصفات والمعايير الدولية، وشاشتي عرض إلكترونيتين، ومنظومة إضاءة تليفزيونية حديثة، بالإضافة إلى مظلة معدنية أعلى المقصورة الرئيسية، مع استخدام نظام “النجيلة الهايبرد” الذي يجمع بين الطبيعي والصناعي.

خدمات متكاملة للجماهير واللاعبين

يشمل المشروع غرف تبديل ملابس، وقاعات إعلامية، وخدمات متطورة للجماهير، إلى جانب فندق لإقامة اللاعبين، وأنظمة متكاملة للحريق والصوتيات والتكييف، بما يواكب أحدث المعايير الرياضية العالمية.