قال محمد أنور، عضو غرفة شركات السياحة، إن برامج الحج السياحي هذا العام شهدت طفرة كبيرة في مستوى الخدمات والتنظيم، خاصة داخل مخيمات المشاعر المقدسة وبرامج الحج الاقتصادي، التي تُعد الأكثر إقبالًا بين المواطنين.

وأوضح أن برامج الحج في مصر تتنوع بين الخمس نجوم، والاقتصادي، والبري، مشيرًا إلى أن الشركات السياحية دخلت في منافسة قوية لتقديم أفضل مستوى من الخدمات، سواء من حيث الإقامة أو التنقل أو الخدمات الفندقية.

وأضاف، في تصريحات لمصراوي من مكة المكرمة، أن بعض الشركات قدمت هذا الموسم برامج تحسين تصل إلى 9 ليالٍ داخل فنادق خمس نجوم قريبة من الحرم المكي، رغم أن الحد الأدنى المحدد من وزارة السياحة يبلغ 4 ليالٍ فقط.

فنادق للحجاج بدلًا من العمارات

أشار عضو غرفة شركات السياحة، إلى أن أغلب الشركات اتجهت هذا العام لتسكين الحجاج داخل فنادق بدلًا من العمارات السكنية التقليدية، خاصة في منطقة العزيزية، بما يوفر مستوى أفضل من الراحة والخدمات.

وأوضح أن الإقامة تتضمن خدمات متكاملة تشمل وجبات “هالف بورد”، وبوفيهات مفتوحة، وخدمات فندقية متنوعة لتوفير أقصى درجات الراحة للحجاج خلال أداء المناسك.

تنظيم جديد داخل المخيمات

أكد "أنور" أن الموسم الحالي يشهد تنظيمًا مختلفًا داخل مخيمات منى وعرفات، حيث أصبح لكل حاج مكان محدد مسبقًا داخل المخيم، من خلال رقم واسم مثبت على الـ«سوفا بيد» الخاصة به.

وأضاف أن هذه الآلية الجديدة ساهمت بشكل كبير في إنهاء العشوائية والتكدس والمشاحنات التي كانت تحدث في بعض المواسم السابقة عند دخول الحجاج إلى المخيمات.

تطوير بمخيمات الخمس نجوم

لفت عضو الغرفة، إلى أن مخيمات الخمس نجوم شهدت أيضًا تطويرًا ملحوظًا هذا العام، خاصة بعد نقل بعضها إلى منطقة «مجر الكبش» القريبة من الجمرات، ما يمنح الحجاج سهولة أكبر في الحركة والتنقل.

وأشار إلى أن بدء الاستعدادات مبكرًا ساهم في تجهيز المخيمات بصورة أفضل، وإتاحة الفرصة أمام الشركات لمراجعة مستوى الخدمات قبل وصول الحجاج.

تقييم تجربة الحج بلا حقيبة

تحدث محمد أنور، عن تجربة الحج بلا حقيبة، مؤكدًا أنها تجربة مميزة تستهدف تسهيل حركة الحجاج وتقليل الأعباء أثناء التنقل، لكنها لا تزال بحاجة إلى مزيد من التطوير.

وأوضح أن بعض الملاحظات ظهرت خلال التطبيق، خاصة فيما يتعلق بسرعة وصول الحقائب إلى أماكن إقامة الحجاج، نتيجة نقل أعداد كبيرة من الحقائب بين الفنادق، مؤكدًا أن الجهات المنظمة بدأت بالفعل تقييم التجربة لتطويرها خلال المواسم المقبلة.