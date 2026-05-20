فيديو أثار الغضب.. إجراء عاجل من الدخلية بشأن 3 طلاب اعتدوا على مدرس بالقليوبية



كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام قائد سيارة بالتعدي على نجله بالضرب ومحاولة خطفه بمحافظة شمال سيناء.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو، وتبين أنها سارية التراخيص، كما تم ضبط قائدها، وهو مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العريش.

اعترافات المتهم بمحاولة اختطاف طفل العريش

وبمواجهته، أقر بقيامه بالتعدي بالضرب على طالب يبلغ من العمر 14 عامًا، ما تسبب في إصابته بكدمة وجرح، موضحًا أنه حاول إجباره على ركوب السيارة لاصطحابه إلى ديوان القسم لتحرير محضر ضده، بسبب قيامه بالطرق على السيارة عدة مرات على سبيل اللهو، قبل أن يقوم بإنزاله لصغر سنه.

وبسؤال والد الطفل، أيد ما جاء بأقوال المتهم، واتهمه بالتعدي على نجله وإحداث إصابته.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

