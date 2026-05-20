إعلان

ضرب ومحاولة اختطاف.. الداخلية تكشف حقيقة واقعة طفل العريش المثيرة للجدل

كتب : علاء عمران

08:38 م 20/05/2026
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    2

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام قائد سيارة بالتعدي على نجله بالضرب ومحاولة خطفه بمحافظة شمال سيناء.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو، وتبين أنها سارية التراخيص، كما تم ضبط قائدها، وهو مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العريش.

اعترافات المتهم بمحاولة اختطاف طفل العريش

وبمواجهته، أقر بقيامه بالتعدي بالضرب على طالب يبلغ من العمر 14 عامًا، ما تسبب في إصابته بكدمة وجرح، موضحًا أنه حاول إجباره على ركوب السيارة لاصطحابه إلى ديوان القسم لتحرير محضر ضده، بسبب قيامه بالطرق على السيارة عدة مرات على سبيل اللهو، قبل أن يقوم بإنزاله لصغر سنه.

وبسؤال والد الطفل، أيد ما جاء بأقوال المتهم، واتهمه بالتعدي على نجله وإحداث إصابته.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اقرأ أيضا

18 ثانية تحبس الأنفاس.. فيديو يوثق لحظة إطلاق النار على المواطنين في أسيوط

علاقة سرية وانتقام.. كيف انتهت قصة حب داخل كلية الطب بجريمة قتل؟

5 ملايين جنيه دية قبل فوات الأوان.. أسرة "طفلة كرداسة" ترفض التصالح والطب النفسي يدين القاتل

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية العريش النيابة العامة ضرب اختطاف

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رئيس الوزراء: إصلاح التعليم أولوية وطنية خلال المرحلة الحالية
أخبار مصر

رئيس الوزراء: إصلاح التعليم أولوية وطنية خلال المرحلة الحالية
ترامب يمنح إيران "فرصة أخيرة" .. أمريكا وإسرائيل تستعدان للعودة إلى الحرب
شئون عربية و دولية

ترامب يمنح إيران "فرصة أخيرة" .. أمريكا وإسرائيل تستعدان للعودة إلى الحرب
محمد دياب: فكرت في ماجد الكدواني لدور الوالي بـ فيلم أسد أثناء الكتابة
سينما

محمد دياب: فكرت في ماجد الكدواني لدور الوالي بـ فيلم أسد أثناء الكتابة

انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية
تركي آل الشيخ يلتقي محمد رمضان ومراد والصباح ويعد الجمهور بمفاجأة
زووم

تركي آل الشيخ يلتقي محمد رمضان ومراد والصباح ويعد الجمهور بمفاجأة

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا.. 1-0
لحظة بلحظة.. الأهلي 1-0 المصري البورسعيدي
لحظة بلحظة.. متابعة مباراة بيراميدز وسموحة بمرحلة حسم الدوري (2-1)