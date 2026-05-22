إعلان

العجوزة بدون مياه لمدة 8 ساعات بسبب المونوريل.. تفاصيل

كتب : محمد أبو بكر

08:00 ص 22/05/2026

قطع المياه

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت محافظة الجيزة قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بتنفيذ أعمال عاجلة لتحويل خط مياه شرب بقطر 300 مم، والمتعارض مع أعمال محطة المونوريل بمنطقة تقاطع محور 26 يوليو مع شارع وادي النيل أعلى النفق، وذلك في إطار استكمال الأعمال بالمشروع.

وأوضحت المحافظة، أن الأعمال تستلزم قطع المياه لمدة 8 ساعات، تبدأ من الساعة العاشرة مساء غدٍ اليوم 22/5/2026 وحتى الساعة السادسة صباح السبت 23/5/2026، وذلك للانتهاء من أعمال اللحامات على خط المياه.

وأشارت المحافظة إلى أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي: شارع إسراء المهندسين ومتفرعاته، شارع جدة، شارع جامعة الدول العربية، شارع اليمن، شارع 26 يوليو حتى النيل الأبيض، شارع النيل الأبيض، شارع الجهاد، شارع إسراء المعلمين، شارع عبد العزيز جاويش، شارع الحسني، شارع الغريب، وشارع المشروع.

وشدد أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، على شركة مياه الشرب والصرف الصحي بضرورة الالتزام بالمواعيد المعلنة والانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة، كما وجّه حي العجوزة بالمتابعة الميدانية المستمرة لتذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ.

وأهابت محافظة الجيزة، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستوفر سيارات محمّلة بالمياه النقية الصالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، ويمكن طلبها من خلال الخط الساخن 125.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قطع المياه محافظة الجيزة العجوزة المونوريل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

العجوزة بدون مياه لمدة 8 ساعات بسبب المونوريل.. تفاصيل
أخبار مصر

العجوزة بدون مياه لمدة 8 ساعات بسبب المونوريل.. تفاصيل
ألوموت.. سلاح إسرائيل الجديد الذي ستنقله إلى ميادين الشرق الأوسط
شئون عربية و دولية

ألوموت.. سلاح إسرائيل الجديد الذي ستنقله إلى ميادين الشرق الأوسط
طقس عيد الأضحى 2026.. أجواء حارة نهارًا وشبورة حتى الأربعاء
أخبار مصر

طقس عيد الأضحى 2026.. أجواء حارة نهارًا وشبورة حتى الأربعاء
السفير الإيطالي يقيم حفلًا موسيقيًا بحضور نجوم الفن والسياسة والرياضة (صور)
زووم

السفير الإيطالي يقيم حفلًا موسيقيًا بحضور نجوم الفن والسياسة والرياضة (صور)
الزمالك يصدم معتمد جمال بشأن عقده.. ما القصة؟
رياضة محلية

الزمالك يصدم معتمد جمال بشأن عقده.. ما القصة؟

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

ألوموت.. سلاح إسرائيل الجديد الذي سنتقله إلى ميادين الشرق الأوسط
104 حالات.. تعافي مصابي "تسرب الكلور" في الإسماعيلية وخروجهم من المستشفى