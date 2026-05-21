انتابت حالة من الصدمة والاستياء بين المواطنين عقب القبض على صانعة محتوى اعتادت الظهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليكتشف متابعوها أنها في الحقيقة رجل انتحل شخصية فتاة.

صانع محتوى بملابس نسائية وفلاتر تجميل

وكشفت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، أن المتهم، وله معلومات جنائية، دأب على نشر مقاطع فيديو عبر أحد التطبيقات الشهيرة، ظهر خلالها مرتديًا ملابس نسائية مع استخدام مستحضرات التجميل والفلاتر الخاصة بالتطبيقات، في محاولة لإخفاء هويته الحقيقية وخداع المتابعين لجذب أكبر عدد من المشاهدات.

وبحسب التحريات، اعتمد المتهم على الظهور بشكل نسائي كامل، مستخدمًا المكياج والفيلر والأظافر الطويلة والفلاتر الرقمية لإقناع المتابعين بالمحتوى الذي يقدمه، ما ساعده على تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة وإثارة الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي.

القبض على المتهم بملابس نسائية

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم بدائرة مركز شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة، وعثر بحوزته على هاتفين محمولين، وبفحصهما تبين احتواؤهما على مقاطع الفيديو تؤكد ارتكابه الجريمة وملابس داخلية نسائية وعدد من الأدلة التي تؤكد نشاطه.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة، معترفًا بأنه تعمد نشر تلك المقاطع المثيرة للجدل بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.

