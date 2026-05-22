أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تشغيل عدد من القطارات الإضافية خلال فترة عيد الأضحى المبارك، إلى جانب القطارات الحالية، وذلك خلال الفترة من 21 مايو 2026 حتى 7 يونيو 2026، بهدف تلبية الطلب المتزايد على السفر على مختلف الخطوط، خاصة خط الصعيد.

وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطتها الموسمية لتيسير حركة نقل الركاب خلال فترات الإجازات والأعياد، مع توفير رحلات إضافية على مدار اليوم.

أولًا: تشغيل قطارات مخصصة للجمهور

شملت الخطة تشغيل عدد من القطارات المكيفة وقطارات “تالجو” وقطارات الدرجة الثالثة المكيفة بين القاهرة وأسوان والعكس، أبرزها:

- تشغيل قطار 2040 تالجو (القاهرة / أسوان) يوميًا من 21 مايو حتى 6 يونيو 2026، يقوم من القاهرة الساعة 20:20 ويصل أسوان الساعة 08:10.

- تشغيل قطار 2041 تالجو (أسوان / القاهرة) يوميًا من 22 مايو حتى 7 يونيو 2026، يقوم من أسوان الساعة 19:20 ويصل القاهرة الساعة 07:15.

- تشغيل قطار 1938 مكيف (القاهرة / أسوان) يوميًا من 21 مايو حتى 6 يونيو 2026.

- تشغيل قطار 1939 مكيف (أسوان / القاهرة) يوميًا من 22 مايو حتى 7 يونيو 2026.

- تشغيل عدد من قطارات الدرجة الثالثة المكيفة وقطارات التهوية الديناميكية على مدار الفترة، مع تخصيص بعض الرحلات في أيام محددة.

كما تقرر تشغيل قطار 1936 مكيف (الإسكندرية / أسوان) يوم 25 مايو فقط، إلى جانب تشغيل رحلات فوارغ بين القاهرة والإسكندرية في نفس اليوم لخدمة الركاب.

ثانيًا: قطارات مخصوصة للأندية والاتحادات النوعية وأهالي النوبة

أوضحت الهيئة تشغيل عدد من القطارات المخصوصة لخدمة الأندية النوبية والاتحاد النوعي ونادي الجعافرة الرياضي، من بينها:

قطارات مخصصة للنادي النوبي الرياضي بالقاهرة والإسكندرية في تواريخ محددة خلال الفترة.

- تشغيل قطارات مخصصة للأندية النوبية بالإسكندرية على خط أسوان / الإسكندرية والعكس.

- تشغيل قطارات خاصة بنادي الجعافرة الرياضي بالإسكندرية.

- تشغيل قطارات مخصصة للاتحاد النوعي بالقاهرة على خطي القاهرة / أسوان والعكس.

كما شملت الخطة تشغيل بعض "الفوارغ" بين القاهرة والإسكندرية والعكس لخدمة الركاب خلال أيام الذروة.

أهداف التشغيل الإضافي



أكدت الهيئة أن تشغيل هذه القطارات الإضافية يأتي لضمان استيعاب كثافة الركاب خلال عطلة عيد الأضحى، وتوفير رحلات منتظمة ومريحة، خاصة على خط الصعيد، مع تحسين مستوى الخدمة وتخفيف الضغط على القطارات الأساسية.