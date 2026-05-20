إعلان

غلق جزئي لكوبري قصر النيل لمدة 18 ساعة لأعمال الصيانة وتحويلات مرورية بالقاهرة

كتب : علاء عمران

08:46 م 20/05/2026

تحويلات مرورية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن غلق كوبري قصر النيل المعدني بشكل كلي في الاتجاه القادم من ميدان الجزيرة متجهًا إلى ميدان التحرير، وذلك تزامنًا مع تنفيذ مشروع أعمال الصيانة.

وتقرر إجراء الغلق اعتبارًا من الساعة 8 مساء يوم الخميس الموافق 21 مايو 2026، وحتى الساعة 2 ظهر يوم الجمعة الموافق 22 مايو 2026.

تحويلات مرورية لتيسير الحركة بالقاهرة

وسيتم غلق مدخل كوبري قصر النيل من ميدان الجزيرة، مع توجيه المركبات يسارًا اتجاه شارع الجزيرة، ثم مطلع كوبري أكتوبر اتجاه مناطق وسط المدينة، ثم منزل كوبري أكتوبر اتجاه ميدان الشهيد عبد المنعم رياض.

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات متوقعة وتسيير حركة المرور، بالإضافة إلى التنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، لضمان أمن وسلامة المواطنين.

اقرأ أيضا

18 ثانية تحبس الأنفاس.. فيديو يوثق لحظة إطلاق النار على المواطنين في أسيوط

علاقة سرية وانتقام.. كيف انتهت قصة حب داخل كلية الطب بجريمة قتل؟

5 ملايين جنيه دية قبل فوات الأوان.. أسرة "طفلة كرداسة" ترفض التصالح والطب النفسي يدين القاتل

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تحويلات مرورية مرور القاهرة كوبري قصر النيل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

على طريقة القمة.. تيفو جماهير الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في لقاء حسم
رياضة محلية

على طريقة القمة.. تيفو جماهير الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في لقاء حسم
إيطاليا تستدعي السفير الإسرائيلي بسبب تنكيل بن غفير بنشطاء أسطول الصمود
شئون عربية و دولية

إيطاليا تستدعي السفير الإسرائيلي بسبب تنكيل بن غفير بنشطاء أسطول الصمود
كندا تستدعي السفير الإسرائيلي احتجاجًا على معاملة المشاركين في أسطول الصمود
شئون عربية و دولية

كندا تستدعي السفير الإسرائيلي احتجاجًا على معاملة المشاركين في أسطول الصمود
دينا غبور ونجمات هوليوود بنفس الفستان.. سعره يتجاوز 400 ألف جنيه
الموضة

دينا غبور ونجمات هوليوود بنفس الفستان.. سعره يتجاوز 400 ألف جنيه
التموين" تعلن بدء تداول السكر عبر البورصة السلعية - تفاصيل
أخبار مصر

التموين" تعلن بدء تداول السكر عبر البورصة السلعية - تفاصيل

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا.. 1-0
لحظة بلحظة.. الأهلي 1-0 المصري البورسعيدي
لحظة بلحظة.. متابعة مباراة بيراميدز وسموحة بمرحلة حسم الدوري (2-1)