

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن غلق كوبري قصر النيل المعدني بشكل كلي في الاتجاه القادم من ميدان الجزيرة متجهًا إلى ميدان التحرير، وذلك تزامنًا مع تنفيذ مشروع أعمال الصيانة.

وتقرر إجراء الغلق اعتبارًا من الساعة 8 مساء يوم الخميس الموافق 21 مايو 2026، وحتى الساعة 2 ظهر يوم الجمعة الموافق 22 مايو 2026.

تحويلات مرورية لتيسير الحركة بالقاهرة



وسيتم غلق مدخل كوبري قصر النيل من ميدان الجزيرة، مع توجيه المركبات يسارًا اتجاه شارع الجزيرة، ثم مطلع كوبري أكتوبر اتجاه مناطق وسط المدينة، ثم منزل كوبري أكتوبر اتجاه ميدان الشهيد عبد المنعم رياض.

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات متوقعة وتسيير حركة المرور، بالإضافة إلى التنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، لضمان أمن وسلامة المواطنين.

اقرأ أيضا

18 ثانية تحبس الأنفاس.. فيديو يوثق لحظة إطلاق النار على المواطنين في أسيوط





علاقة سرية وانتقام.. كيف انتهت قصة حب داخل كلية الطب بجريمة قتل؟





5 ملايين جنيه دية قبل فوات الأوان.. أسرة "طفلة كرداسة" ترفض التصالح والطب النفسي يدين القاتل