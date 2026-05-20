تستمع جهات التحقيق المختصة إلى أقوال الفتاة ضحية واقعة التعدي من شابين بمنطقة فيصل، وذلك في إطار التحقيقات الجارية لكشف ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

القبض على المتهمين

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهمين المتورطين في واقعة مضايقة فتاة بمنطقة فيصل، عقب تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أثار حالة من الغضب بين الأهالي ورواد السوشيال ميديا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بتعرض فتاة للاعتداء من قبل عدد من الأشخاص بدائرة قسم شرطة فيصل، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة، حيث تم فحص الفيديو المتداول والاستماع إلى أقوال شهود العيان.

وتمكنت قوات الأمن من تحديد هوية المتهمين وضبطهما، واقتيادهما إلى ديوان القسم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات.

