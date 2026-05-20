أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تعرض مناطق من جنوب الصعيد والصحراء الغربية لنشاط رياح مثير للرمال والأتربة، موضحةً أن محافظة أسوان سجلت رمالًا مثارة أدت إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية إلى نحو 1500 متر.

تفاصيل حالة طقس الساعات المقبلة

أضافت "الهيئة" في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنه من المتوقع بدء انكسار الموجة شديدة الحرارة اعتبارًا من غدٍ الخميس، مع تحسن تدريجي في درجات الحرارة على مناطق جنوب الصعيد.

وأشارت "هيئة الأرصاد الجوية" إلى استمرار نشاط الرياح على مناطق من شمال البلاد وصولًا إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بما يسهم في تلطيف الأجواء خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضًا:

أين تذهب خلال موجة الحر؟ إليك قائمة بأفضل الأماكن السياحية معتدلة الأجواء في مصر

الأرصاد تعلن انكسار الموجة الحارة: تحسن تدريجي في الطقس حتى عيد الأضحى