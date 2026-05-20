لفتت سيدة الاعمال دينا غبور الأنظار في حفل زفاف شقيقها بإطلالة أنيقة.

اختارت "دينا" فستان باللون الأخضر "مينت جرين"، وأضافت إليه كابًا طويلًا منح التصميم طابعًا أكثر فخامة وانسيابية.

الفستان يحمل توقيع دار Valentino، وهو من القطع التي تحولت خلال الأشهر الأخيرة إلى واحدة من أكثر التصاميم تداولًا بين النجمات وعاشقات الموضة، بفضل قصته غير التقليدية التي تمزج بين الجرأة والنعومة في الوقت نفسه.

التصميم من الجورجيت الحريري. يعتمد على أسلوب الـ Cut-outs عند منطقة الصدر والبطن.

والقصة السفلية فبدأت ضيقة ومزمومة حول الخصر والأرداف قبل أن تنسدل تدريجيًا بقصة قريبة من الـ Mermaid الخفيفة، ما منح الإطلالة طولًا وانسيابية.

إطلالة عالمية اعتمدتها أكثر من نجمة



لم تكن دينا غبور أول من يظهر بهذا الفستان اللافت، إذ سبق أن ارتدته الممثلة والمغنية الأسترالية مايا ميتشل، الشهيرة بأعمال مثل The Fosters وTeen Beach Movie، خلال حضورها عرض أزياء Zimmermann لموسم ربيع وصيف 2026 ضمن أسبوع الموضة في باريس.

واعتمدت مايا وقتها إطلالة ناعمة ورومانسية، مع تسريحة شعر مرفوعة ومكياج هادئ، ما منح الفستان طابعًا حالماً يناسب أجواء عروض الأزياء.

كيرستن دانست بإطلالة هوليوودية كلاسيكية



كما تألقت النجمة الأمريكية كيرستن دانست، المعروفة بدورها الشهير في سلسلة Spider-Man، بنفس الفستان لكن بأسلوب مختلف تمامًا، وذلك خلال حضورها مهرجان تورونتو السينمائي الدولي عام 2025 أثناء العرض الخاص لفيلم Roofman.

واختارت كيرستن أن تمنح الإطلالة طابع هوليوود الكلاسيكي القديم، من خلال أحمر شفاه عنابي داكن وإطلالة أكثر فخامة وهدوءًا، مع ترك الرقبة خالية تمامًا من المجوهرات لإبراز تفاصيل الجزء العلوي للفستان بشكل أنيق.

قصة الفستان:



الفستان من أوائل التصميمات التي قدمها المصمم الإيطالي أليساندرو ميشيل بعد انضمامه إلى دار فالنتينو في واحدة من أهم انتقالات الموضة خلال الفترة الأخيرة.

وأليساندرو ميشيل من أشهر مصممي الأزياء في العالم، واشتهر بتحويل دار Gucci إلى واحدة من أكثر العلامات تأثيرًا وجرأة خلال سنوات توليه إدارتها الإبداعية.

الفستان ظهر ضمن مجموعة “ريزورت 2025” التي حملت اسم “Avant les Débuts” أو “قبل البداية”، وهي أول مجموعة تكشف ملامح رؤيته الجديدة داخل فالنتينو، حيث مزج فيها بين الفخامة الحالمة والأجواء السينمائية القديمة بأسلوبه المعروف.

سعر الفستان:



وبحسب الأسعار الرسمية لقطع الجورجيت الحريري الطويلة ضمن هذه المجموعة، يتراوح سعر الفستان بين 7800 و8600 دولار، أي ما يقارب 375 إلى 415 ألف جنيه.

