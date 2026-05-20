قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، إن ما تعرض له أفراد أسطول الصمود العالمي على يد إسرائيل وحشي، مطالبًا إسرائيل باعتذار علني.

وأكد ألباريس، في بيان اليوم الأربعاء، أنه تم استدعاء القائمة بالأعمال الإسرائيلية في إسبانيا احتجاجًا على تصرفات وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير تجاه المشاركين في أسطول الصمود.

وأضاف وزير الخارجية الإسباني أن تصرفات بن غفير مرفوضة ضد المشاركين في أسطول الصمود، مشيرًا إلى أنه ممنوع من دخول إسبانيا.

وكانت ردود فعل دولية غاضبة أثارتها الواقعة، حيث اعتبرت عدة دول أن طريقة تعامل إسرائيل مع النشطاء غير مقبولة.

ככה אנחנו מקבלים את תומכי הטרור



وكانت قوات البحرية الإسرائيلية نفذت عملية اعتراض واسعة لأسطول الصمود العالمي في المياه الدولية بالبحر الأبيض المتوسط.