أقامت "مانجا. م"، 32 عامًا، دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بإمبابة، طالبت فيها بإنهاء علاقتها الزوجية بعد زواج استمر 3 سنوات، مؤكدة أنها لم تعد قادرة على تحمل تصرفات زوجها، الذي اعتاد الاستيلاء على الإيراد اليومي للمحل الذي تمتلكه وإنفاقه على السهرات والكباريهات، إلى جانب دخوله في علاقات مع سيدات أخريات.

تفاصيل دعوى الخلع

وقالت الزوجة في دعواها إنها تمتلك محلًا لبيع الفول والطعمية والأكلات الشرقية بمنطقة إمبابة، وكانت تعتمد عليه كمصدر رزق أساسي لها ولأسرتها، موضحة أنها تعرفت على زوجها عن طريق أحد الجيران، وبعد فترة قصيرة من التعارف تم الزواج، بعدما أوهمها بأنه شخص مكافح وسيساعدها في إدارة المشروع وتطويره.

وأضافت الزوجة أمام المحكمة أن الأشهر الأولى من الزواج مرت بشكل طبيعي، قبل أن تبدأ في ملاحظة اختفاء مبالغ مالية من المحل بصورة متكررة، في الوقت الذي كان فيه زوجها يرفض توضيح أسباب نقص الإيراد اليومي.

وأشارت إلى أنها اكتشفت لاحقًا أنه يستولي على الأموال وينفقها على السهرات والكباريهات.

محاولات احتواء الأزمة

وأكدت "مانجا" أنها حاولت أكثر من مرة احتواء الأزمة والحفاظ على حياتها الزوجية، خاصة بعد تدخل أفراد من العائلتين للصلح بينهما، إلا أن زوجها استمر في تصرفاته، بل وأصبح يعتدي عليها لفظيًا كلما طالبته بمصاريف المنزل أو بمحاسبته على أموال المحل.

وتابعت الزوجة أنها أصبحت تتحمل بمفردها مسؤولية الإنفاق على المنزل والعمل لساعات طويلة داخل المحل، بينما كان زوجها يتغيب لفترات طويلة دون أن تعلم مكانه، مؤكدة أنها فوجئت في إحدى المرات بقيامه بأخذ كامل إيراد يوم عمل قبل موعد سداد مستحقات موردين البضائع.

وأضافت الزوجة في دعواها: "كنت بشتغل من الفجر علشان أوفر مصاريف البيت، وهو ياخد الفلوس ويصرفها على السيدات والكباريهات"، مؤكدة أنها فقدت الشعور بالأمان والاستقرار، ولم تعد قادرة على الاستمرار مع زوج لا يتحمل المسؤولية.

واختتمت "مانجا" حديثها أمام المحكمة بطلب الخلع، مؤكدة استحالة استمرار الحياة الزوجية بينهما، وحملت الدعوى رقم 974 لسنة 2025، ولا تزال منظورة أمام المحكمة ولم يُفصل فيها حتى الآن.

