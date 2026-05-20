كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر سيدة من قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بتتبعها ومعاكستها والتعدي عليها بالسب والضرب بمنطقة الطالبية بالجيزة.

شخصان يطاردان سيدة ويعتديان عليها بالجيزة



وتبين من الفحص أنه بتاريخ 15 من الشهر الجاري، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من الشاكية، المقيمة بدائرة قسم شرطة الأهرام، أفادت فيه بتضررها من شخصين قاما بتتبعها أثناء سيرها والتعدي عليها حال محاولتها تصويرهما.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهمين، وتبين أنهما مقيمان بدائرة القسم، كما تم ضبط الدراجة النارية المستخدمة في الواقعة.

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم التحفظ على الدراجة النارية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.