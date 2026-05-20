استدعت وزارة الخارجية الكندية، اليوم الأربعاء، السفير الإسرائيلي إيدو مويد، للاحتجاج على المعاملة غير المقبولة لأفراد أسطول الصمود لكسر الحصار عن غزة.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، إن الفيديو الذي شاركه وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير بشأن المشاركين في أسطول الصمود مقلق للغاية وغير مقبول على الإطلاق.

وأثار الفيديو ردود فعل غاضبة على المستوى الدولي، حيث اعتبرت عدة دول أن طريقة تعامل إسرائيل مع النشطاء غير مقبولة.

ככה אנחנו מקבלים את תומכי הטרור



— איתמר בן גביר (@itamarbengvir) May 20, 2026

وكانت قوات البحرية الإسرائيلية نفذت عملية اعتراض واسعة لأسطول الصمود العالمي في المياه الدولية بالبحر الأبيض المتوسط.