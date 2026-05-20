كندا تستدعي السفير الإسرائيلي احتجاجًا على معاملة المشاركين في أسطول الصمود

كتب : وكالات

08:26 م 20/05/2026

وزارة الخارجية الكندية

استدعت وزارة الخارجية الكندية، اليوم الأربعاء، السفير الإسرائيلي إيدو مويد، للاحتجاج على المعاملة غير المقبولة لأفراد أسطول الصمود لكسر الحصار عن غزة.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، إن الفيديو الذي شاركه وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير بشأن المشاركين في أسطول الصمود مقلق للغاية وغير مقبول على الإطلاق.

وأثار الفيديو ردود فعل غاضبة على المستوى الدولي، حيث اعتبرت عدة دول أن طريقة تعامل إسرائيل مع النشطاء غير مقبولة.

وكانت قوات البحرية الإسرائيلية نفذت عملية اعتراض واسعة لأسطول الصمود العالمي في المياه الدولية بالبحر الأبيض المتوسط.

