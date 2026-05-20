المفتي: الشباب ركيزة أساسية في بناء الأوطان وصناعة المستقبل

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

09:30 م 20/05/2026

الدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية

استقبل الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، اليوم الأربعاء، وفدًا من مبادرة «بصمة شباب مصر» التابعة لـوزارة الشباب والرياضة، وذلك في إطار جهود التعاون لبناء الوعي الوطني والديني لدى الشباب، وتعزيز خطاب الاعتدال ومواجهة الفكر المتطرف.

وأكد فضيلة مفتي الجمهورية، خلال اللقاء، أن الشباب يمثلون الركيزة الأساسية في بناء الأوطان وصناعة المستقبل، وأن الاستثمار الحقيقي يكمن في بناء وعيهم وتحصين عقولهم بالعلم والفكر الرشيد، مشيرًا إلى أن الشباب، بما يمتلكونه من طاقات وقدرات، هم الأقدر على حمل رسالة البناء والتطوير وترسيخ قيم الوعي والانتماء، مضيفًا أن مواجهة الأفكار المتطرفة لا تتحقق فقط بالردود العلمية، وإنما أيضًا بفتح آفاق الأمل والعمل والإبداع أمام الشباب، وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في خدمة المجتمع، مؤكدًا حرص دار الإفتاء المصرية على التواصل المستمر مع الشباب والاستماع إلى قضاياهم وتساؤلاتهم؛ بما يسهم في ترسيخ قيم الاعتدال والوعي والمسؤولية.

من جانبهم، أعرب أعضاء وفد مبادرة «بصمة شباب مصر» عن سعادتهم بزيارة دار الإفتاء المصرية ولقاء فضيلة مفتي الجمهورية، مؤكدين تقديرهم الكبير للدور الوطني والعالمي الذي تقوم به الدار في نشر الوعي الديني الصحيح ومواجهة الأفكار المتشددة. كما أوضح أعضاء الوفد أن هذا اللقاء يمثل فرصة مهمة للتعرف على الجهود العلمية والفكرية الكبيرة التي تضطلع بها دار الإفتاء المصرية، مؤكدين تطلعهم إلى إطلاق برامج وأنشطة مشتركة تستهدف الشباب المصري في الداخل والخارج، وتسهم في بناء وعي مجتمعي مستنير قائم على قيم الوسطية والانتماء الوطني.

