

رفعت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، الخميس، آثار حادث تعطل سيارة نقل ثقيل كانت محملة بأعمدة خرسانية ضخمة أعلى كوبري الأزهر.

استهدفت الجهود المكثفة إعادة الانضباط المروري وتسيير حركة السيارات عقب تعطلها تماماً بسبب احتشار الحمولة بأجزاء من الكوبري نتيجة سلوك السائق طريقا غير مخصص له.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغاً يفيد بوقوع حادث تصادم واحتشار سيارة نقل ثقيل أعلى كوبري الأزهر بميدان العتبة، انتقلت فوراً القيادات الأمنية ورجال المرور مدعومين بونش لمحل البلاغ، حيث تبين أن السيارة كانت في طريقها لتوصيل أعمدة خرسانية لمنطقة وسط البلد، إلا أن قائدها خالف القواعد المرورية وصعد الكوبري مما أدى لوقوع الحادث.

اعترافات سائق السيارة النقل

ألقى رجال المباحث القبض على سائق الشاحنة المتسبب في الأزمة لمخالفته خط السير وتجاوز الارتفاعات المسموحة أعلى الكباري. اعترف السائق في أقواله بسلوك طريق خاطئ واختصار المسافة عبر صعود كوبري الأزهر، وهو ما تسبب في اصطدام الأعمدة الخرسانية بالكوبري وتعطيل مصالح المواطنين لساعات طويلة بوسط القاهرة.

واصلت الخدمات المرورية تعزيز تواجدها بمحيط الكوبري لضمان عدم تكرار الواقعة وتوجيه سيارات النقل للالتزام بالمحاور المخصصة لها. تولت الجهات المعنية فحص الحالة الإنشائية للكوبري للتأكد من عدم تأثره بالاصطدام، وحرر المحضر اللازم بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية.