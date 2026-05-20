

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن نشوب مشاجرة بين عدد من الطالبات واستخدام سلاح أبيض أمام إحدى المدارس بمحافظة القاهرة.

مشاجرة بين طالبات وربة منزل أمام مدرسة

وبالفحص والتحريات، تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول يضم طالبتين بإحدى المدارس، وطرف ثانٍ يضم ربة منزل وابنتها الطالبة بذات المدرسة، على خلفية مشادة كلامية داخل الفصل الدراسي حول أولوية الجلوس.

وأوضحت التحريات أنه عقب انتهاء اليوم الدراسي، تعدى الطرف الثاني على الطرف الأول بالضرب، مع التلويح بسلاح أبيض دون حدوث إصابات.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الطرف الثاني، وبحوزتهما السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة.

وبمواجهتهما، أقرتا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بسبب الخلاف ذاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.