"هددها ببندقية خرطوش".. الداخلية تضبط طليق سيدة في المنوفية

كتب : علاء عمران

07:13 م 20/05/2026



كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تعليق مدعوم بصورة متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلالها أحد الأشخاص ممسكًا بسلاح ناري، وتضمن المنشور تضرر سيدة من قيامه بأعمال بلطجة وتهديدها بالسب بمحافظة المنوفية.

وتبين من الفحص أنه بتاريخ 12 من الشهر الجاري، تلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة قويسنا بلاغًا من ربة منزل مقيمة بدائرة المركز، أفادت فيه بتضررها من طليقها لقيامه بتهديدها والتعدي عليها بالسب، إلى جانب نشر صورته حاملًا سلاحًا ناريًا بقصد ترهيبها.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتبين أنه عامل مقيم بمحافظة القليوبية، كما أرشد عن السلاح الناري الظاهر بالصورة، وتبين أنه بندقية خرطوش.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، مؤكدًا أن ذلك جاء بسبب خلافات عائلية بينه وبين طليقته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

