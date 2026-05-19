على خطى بنك CIB.. بنك QNB يطرح شهادات بسعر فائدة 17.5% و19.5%

أعلن بنك قطر الوطني (QNB) رفع سعر الفائدة على شهادات الادخار 1.25% لتصل إلى 17.5% للشهادات للعائد الثابت و19.5% للشهادات للعائد المتغير، وفق آخر تحديث لأسعار الفائدة منشور على موقعه اليوم.

جاء ذلك على خطى البنك التجاري الدولي بطرح شهادات بأسعار فائدة مرتفعة بنهاية أبريل الماضي بعد أن أعلن بنكا الأهلي ومصر ذراعي البنك المركزي لتنفيذ سياسته النقدية بطرح شهادات ادخار 3 سنوات بسعر فائدة 17.25%.

أسعار الفائدة على الشهادات في بنك قطر الوطني بعد الزيادة

شهادة ثلاثية بسعر فائدة متغير: يصل سعر الفائدة إلى 19.5% سنويا ويصرف العائد شهريا.

شهادة (فيرست بلس) للعائد الثابت أجل 3 سنوات: زاد سعر الفائدة إلى 17.5% سنويا ويصرف العائد شهريا بشرط لا يقل الحد الأدنى للشراء عن 500 ألف جنيه.

شهادة QNB أجل 3 سنوات للعائد الثابت: يتراوح سعر الفائدة بين 17.25% للعائد الشهري، و17.3% للعائد ربع سنوي، و17.35% للعائد النصف سنوي، و17.4% للعائد السنوي.

يشترط لا يقل الحد الأدنى للشراء عن ألف جنيه.