واصلت أجهزة وزارة الداخلية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والمديريات على مستوى الجمهورية، حملاتها الأمنية المكثفة والضربات الاستباقية؛ لإحكام الرقابة على الأسواق، ومواجهة الجرائم التموينية، والتصدي لتجارة النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، فضلًا عن تحقيق الانضباط المروري على الطرق والمحاور الرئيسية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ضبط تجار عملة بحوزتهم 5 ملايين جنيه

في مجال مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، عن ضبط عدد من القضايا في نطاق العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية بلغت نحو 5 ملايين جنيه، وذلك قبل تداولها خارج النطاق المصرفي الرسمي، لما تمثله هذه الأنشطة من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.

مصادرة 5 أطنان دقيق بلدي مدعم وسياحي

وعلى الصعيد التمويني، شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملات مكبرة استهدفت المخابز السياحية الحرة والمدعمة؛ لحماية جمهور المستهلكين والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر. وأسفرت الجهود عن ضبط قضايا تموينية متنوعة، صودر خلالها قرابة 5 أطنان من الدقيق الأبيض والدقيق البلدي المدعم قبل بيعها في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.

106 آلاف مخالفة مرورية وضبط 63 سائقًا متعاطيًا للمخدرات

وفي سياق متصل، قادت الإدارة العامة للمرور حملات انضباطية موسعة على الطرق والمحاور بمختلف المحافظات، أسفرت عن رصد وضبط 106 آلاف و374 مخالفة مرورية متنوعة، شملت: تجاوز السرعات المقررة، والسير بدون تراخيص، والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، والانتظار العشوائي.

وخلال فحص 1447 سائقًا للتأكد من القيادة الآمنة، ثبتت إيجابية 57 حالة تعاطٍ للمواد المخدرة. كما استهدفت الحملات مناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي، ورصدت 589 مخالفة، مع ثبوت إيجابية 6 سائقين آخرين للمخدرات من بين 154 خضعوا للفحص، فضلًا عن ضبط 7 عناصر مطلوبين على ذمة 9 أحكام قضائية، والتحفظ على مركبة مخالفة.

بمواجهة المتهمين في تلك القضايا أقروا بالوقائع، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.