لم تكن ليلة السبت الماضي مختلفة كثيرا داخل أحد شوارع حي المطرية بالقاهرة، عاد هيثم من عمله كعادته، وجلس يتحدث مع شقيقه عن الميراث الذي تركه والدهما. بدأ الحديث هادئا، قبل أن يتحول تدريجيا إلى مشادة حادة، أعادت إلى السطح خلافات قديمة بين الشقيقين.

مشادة بين الشقيقين تطورت إلى اشتباك

ارتفعت الأصوات داخل المنزل، ثم تطور الخلاف سريعا إلى اشتباك بالأيدي. وفي لحظة غضب، تعدى هيثم على شقيقه بالضرب، ليسقط الأخير مصابا وسط صرخات أفراد الأسرة ومحاولات الجيران التدخل لفض المشاجرة.

تجمع الأهالي على صوت الشجار، وسارعوا بنقل المصاب إلى المستشفى أملا في إنقاذه. وعلى مدار يومين، ظل الأطباء يحاولون إسعافه، إلا أن حالته تدهورت حتى فارق الحياة متأثرا بإصابته.

المتهم اعترف بالتعدي على شقيقه

بلاغ الأهالي قاد رجال الأمن إلى مكان الواقعة، حيث كشفت التحريات الأولية أن خلافات الميراث كانت الشرارة التي أشعلت المشاجرة بين الشقيقين. وبعد تقنين الإجراءات، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، الذي أقر خلال التحقيقات بوقوع المشادة والتعدي على شقيقه، مؤكدا أنه لم يقصد إنهاء حياته.

النيابة العامة أمرت بحبس المتهم

وتواصل جهات التحقيق فحص ملابسات الواقعة، فيما أمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

اقرأ أيضا:

"أحشاؤه خرجت من جسده".. قصة مقتل شاب بولاق الدكرور بسبب "ماسورة صرف"



بعد الحكم بحبس "يسرا ويمنى" 3 سنوات.. هل ينهي تنازل الأب العقوبة في قضية تزوير النفقة؟



ضربوه بعد فرحه بـ5 أيام.. حكاية "عريس الوراق" مات برصاصة في فمه