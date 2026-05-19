إعلان

الخلاف على الميراث.. كواليس مقتل شاب على يد شقيقه بالمطرية

كتب : عاطف مراد

12:04 م 19/05/2026 تعديل في 12:13 م

جثة هامدة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لم تكن ليلة السبت الماضي مختلفة كثيرا داخل أحد شوارع حي المطرية بالقاهرة، عاد هيثم من عمله كعادته، وجلس يتحدث مع شقيقه عن الميراث الذي تركه والدهما. بدأ الحديث هادئا، قبل أن يتحول تدريجيا إلى مشادة حادة، أعادت إلى السطح خلافات قديمة بين الشقيقين.

مشادة بين الشقيقين تطورت إلى اشتباك

ارتفعت الأصوات داخل المنزل، ثم تطور الخلاف سريعا إلى اشتباك بالأيدي. وفي لحظة غضب، تعدى هيثم على شقيقه بالضرب، ليسقط الأخير مصابا وسط صرخات أفراد الأسرة ومحاولات الجيران التدخل لفض المشاجرة.

تجمع الأهالي على صوت الشجار، وسارعوا بنقل المصاب إلى المستشفى أملا في إنقاذه. وعلى مدار يومين، ظل الأطباء يحاولون إسعافه، إلا أن حالته تدهورت حتى فارق الحياة متأثرا بإصابته.

المتهم اعترف بالتعدي على شقيقه

بلاغ الأهالي قاد رجال الأمن إلى مكان الواقعة، حيث كشفت التحريات الأولية أن خلافات الميراث كانت الشرارة التي أشعلت المشاجرة بين الشقيقين. وبعد تقنين الإجراءات، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، الذي أقر خلال التحقيقات بوقوع المشادة والتعدي على شقيقه، مؤكدا أنه لم يقصد إنهاء حياته.

النيابة العامة أمرت بحبس المتهم

وتواصل جهات التحقيق فحص ملابسات الواقعة، فيما أمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

اقرأ أيضا:

"أحشاؤه خرجت من جسده".. قصة مقتل شاب بولاق الدكرور بسبب "ماسورة صرف"

بعد الحكم بحبس "يسرا ويمنى" 3 سنوات.. هل ينهي تنازل الأب العقوبة في قضية تزوير النفقة؟

ضربوه بعد فرحه بـ5 أيام.. حكاية "عريس الوراق" مات برصاصة في فمه

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المطرية جريمة أسرية القاهرة النيابة العامة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

4 قضايا نفقة.. بيومي فؤاد يدخل محكمة الأسرة ويتصدر "التريند"
زووم

4 قضايا نفقة.. بيومي فؤاد يدخل محكمة الأسرة ويتصدر "التريند"
رسميًا.. إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين 6 أيام
أخبار مصر

رسميًا.. إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين 6 أيام

رئيس لجنة إعداد قانون الأسرة: من حق الزوج منع زوجته من العمل إذا كان يؤثر
حوادث وقضايا

رئيس لجنة إعداد قانون الأسرة: من حق الزوج منع زوجته من العمل إذا كان يؤثر
انكسارالموجة الحارة.. الأرصاد تعلن طقس عيد الأضحى 2026
أخبار مصر

انكسارالموجة الحارة.. الأرصاد تعلن طقس عيد الأضحى 2026
هل تتيح التعديلات الجديدة "تجربة الزواج لمدة 6 أشهر"؟.. رئيس لجنة قانون
حوادث وقضايا

هل تتيح التعديلات الجديدة "تجربة الزواج لمدة 6 أشهر"؟.. رئيس لجنة قانون

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

تأكيدًا لمصراوي.. محافظة القاهرة توضح موقف توصيل المرافق لأصحاب نموذج 10
رسميًا.. إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين 6 أيام
بعد افتتاح الدلتا الجديدة .. هل تحقق مصر الاكتفاء الذاتي من القمح؟
بعد التصريح بدفنهم.. خروج جثامين ضحايا إطلاق النار بأبنوب من المستشفى- صور وفيديو