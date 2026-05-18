قرار قضائي جدبد بشأن محاكمة 54 متهمُا بخلية أكتوبر

كتب : محمود الشوربجي

08:36 م 18/05/2026

محاكمة تعبيرية

قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، تأجيل محاكمة 54 متهمًا، في القضية رقم 12864 لسنة 2025، جنايات أكتوبر، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، لجلسة 1 أغسطس المقبل.

أمر إحالة المتهمين بخلية أكتوبر

وقال أمر الإحالة، إنه خلال الفترة من عام 2024، المتهمون انضموا جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وتابع أمر الإحالة أن المتهمين ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وأمدوا الجماعة موضوع الاتهام بأموال مع علمهم باستخدامها في عمليات إرهابية.

