الرقص بملابس خادشة.. ضبط صانعة محتوى بتهمة نشر فيديوهات تخدش الحياء بالعبور

كتب : علاء عمران

03:43 م 19/05/2026

ضبط صانعة محتوى بتهمة نشر فيديوهات تخدش الحياء

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو عبر صفحاتها الشخصية على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء، والتلفظ بألفاظ وعبارات تتنافى مع القيم والمبادئ المجتمعية.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المذكورة أثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة العبور بمحافظة القليوبية.

وعُثر بحوزة المتهمة على 3 هواتف محمولة؛ وبتفريغها وفحصها فنّيًا، تبين أنها تحوي مقاطع الفيديو المصورة، ودلائل ورسائل رقمية تؤكد نشاطها الإجرامي المرتكب عبر الفضاء الإلكتروني.

وبمواجهة المتهمة بما أسفر عنه الضبط والفحص الفني، اعترفت بصحة الواقعة وبقيامها بتصوير ونشر تلك المقاطع الخادشة عبر حساباتها؛ بهدف زيادة نسب المشاهدات، وجذب المتابعين، وتحقيق أرباح مالية طائلة بطرق غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتحفظ على المضبوطات، وإحالة المتهمة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

