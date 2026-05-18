حددت المحكمة المختصة، جلسة 22 يونيو المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة سائق سيارة علم إسرائيل في كرداسة بتهمة دهس 6 مواطنين.

إحالة المتهم للمحاكمة

وقررت جهات التحقيق بمحافظة الجيزة إحالة سائق السيارة المعروفة إعلاميًا بـ "سيارة علم إسرائيل" في كرداسة إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامه بدهس 6 مواطنين خلال سيره بالمنطقة، ما أسفر عن إصابتهم بإصابات متفرقة.

وفي وقت سابق قررت محكمة شمال الجيزة، تجديد حبس المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "واقعة علم إسرائيل بكرداسة"، لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة إلى اندفاع المتهم بسيارته بسرعة داخل أحد الشوارع الرئيسية بمنطقة كرداسة، عقب نشوب مشادة كلامية بينه وبين مالك أحد المحال التجارية بسبب التوقف أمام المتجر، الأمر الذي تطور إلى حالة من التوتر بين الطرفين.

وخلال سير السيارة، فوجئ الأهالي بوجود ملصق يحمل علم إسرائيل على المركبة، ما أثار حالة من الغضب بين عدد من المتواجدين، وتجمعوا حول السيارة في محاولة لإيقافها.

وأثناء محاولته الفرار من التجمع، فقد المتهم السيطرة على السيارة، مما أسفر عن اصطدامه بعدد من المارة والسيارات المتوقفة بالشارع، وهو ما نتج عنه إصابة 6 أشخاص، وإحداث تلفيات في 4 سيارات على الأقل، بحسب ما أفادت به التحريات وشهود العيان.

عقب الواقعة، كلفت النيابة العامة رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات التكميلية حول ملابسات الحادث، وفحص كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، إلى جانب إعداد تقارير طبية تفصيلية عن حالة المصابين.

كما تم تفريغ مقاطع الفيديو المتداولة للواقعة، والتي أظهرت لحظة سير السيارة وتجمع المواطنين حولها قبل وقوع الحادث واصطدامها بعدد من المركبات والمارة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

