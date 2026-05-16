لقيت مسنة ونجلتها مصرعهما داخل شقة سكنية بدائرة قسم الطالبية بمحافظة الجيزة، إثر تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز، ما تسبب في اختناقهما ووفاتهما في الحال.

بلاغ بانبعاث رائحة غريبة داخل شقة

تلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارًا من اللواء هاني شعراوي، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، يفيد بورود بلاغ من عمليات النجدة بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق بدائرة القسم.

انتقال سريع لمكان الواقعة

على الفور، كلف العميد عمرو حجازي، رئيس قطاع الغرب، العقيد كريم فوزي، مفتش مباحث الطالبية، والمقدم محمد مختار، رئيس المباحث، والقوة المرافقة لهم بالانتقال إلى موقع البلاغ وفحصه.

وبالفحص تبين وجود جثماني سيدتين داخل الشقة، مسنة تبلغ من العمر 70 عامًا، ونجلتها 40 عامًا، في حالة وفاة، وسط آثار تشير إلى تعرضهما لاختناق.

تسرب غاز سبب الوفاة

وتبين من المعاينة الأولية أن سبب الوفاة يرجع إلى تسرب غاز من أسطوانة البوتاجاز داخل الشقة، ما أدى إلى اختناقهما ووفاتهما في الحال، بينما ظهرت علامات تحلل بسبب مرور وقت على الوفاة قبل اكتشافها.

النيابة تباشر التحقيق

تم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بتشريحهما لبيان سبب الوفاة بدقة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.