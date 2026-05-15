القبض على صانعة محتوى رقصت في فيديوهات بملابس مثيرة بالجيزة

كتب : صابر المحلاوي

10:15 م 15/05/2026

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام إحدى صانعات المحتوى بنشر مقاطع فيديو عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت الرقص بملابس خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة، التي تبين أن لها معلومات جنائية، أثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وخلال عملية الضبط، عُثر بحوزتها على هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي.

وبمواجهتها، اعترفت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

