أعلنت وزارة الثقافة فتح أبواب جميع المتاحف الفنية والقومية التابعة لها مجانا أمام الجمهور يوم الإثنين المقبل، الموافق 18 مايو، بما يسهم في ترسيخ الوعي الثقافي، وذلك في إطار الاحتفاء باليوم العالمي للمتاحف.

وقالت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، إن المتاحف تمثل أحد أهم الجسور التي تربط الأجيال بتاريخها وتراثها، مشيرة إلى أن المؤسسات الثقافية لا تقتصر وظيفتها على حفظ المقتنيات، بل تؤدي دورا معرفيا وتنويريا مهما في تشكيل الوعي وتعميق الإحساس بالهوية والانتماء، في ظل رؤية "الجمهورية الجديدة" التي تستهدف بناء الإنسان.

متاحف وزارة الثقافة تفتح أبوابها للجمهور مجانًا

وأضافت وزيرة الثقافة، أن فتح المتاحف مجانًا خلال هذه المناسبة العالمية يعكس إيمان الوزارة بحق الجميع في الوصول إلى الثقافة، وإتاحة الفرصة أمام الزوار، وخاصة الشباب، للتعرف على الكنوز الفنية والشخصيات والرموز التي أسهمت في صناعة تاريخ الوطن.

وفي هذا السياق، أعد قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور محمود حامد، خطة تتضمن سلسلة من الورش الفنية والندوات والأنشطة التفاعلية، تُنفذ على مدار خمسة أيام متتالية في الفترة من 16 إلى 20 مايو الجاري.

يستضيف فيها متحف محمد محمود خليل وحرمه بالجيزة، نشاطا تفاعليا يوم الإثنين عبر صفحات التواصل الاجتماعي بعنوان "شاركنا بصورتك من المتحف"، بينما تدعو إدارة المتحف يوم الثلاثاء تحت عنوان "عبر وابدع" الزوار للمشاركة في تسجيل انطباعاتهم عن المتحف عبر الرسم على جدارية كبيرة، فيما ينظم الفنان خالد السماحي يوم الأربعاء ورشة لرسم الموديل في الهواء الطلق بحديقة المتحف.

وينظم متحف راتب صديق جولات وورشا فنية للأطفال من مؤسسات الرعاية وطلاب المعاهد الأزهرية، في إطار سياسة الوزارة الخاصة بدمج ذوي الهمم، إلى جانب عروض لمسرح العرائس، وورش للرسم على الخزف، وتنفيذ جدارية مستوحاة من المتاحف المصرية.

كما ينظم متحف زكريا الخناني وعايدة عبدالكريم، بالحرانية، ندوة حول دور المتحف في تنمية الحس الفني، مع ورش لتشكيل الطين والرسم على الزجاج، بإشراف الفنان سعد روماني وفريق "القاهروية" لمحبي الفنون.

ويفتتح متحف محمد ناجي بحدائق الأهرام، فعالياته بورش فنية ومسابقات للأطفال مستوحاة من أعماله الريفية ومدرسته التشكيلية.

وفي السياق نفسه، ينظم متحف عفت ناجي وسعد الخادم، بمنطقة الزيتون، ثلاث ورش فنية للأطفال والنشء، تبدأ بورشة "برواز زخارف" المستوحاة من أعمال عفت ناجي، يعقبها ورشتان يوم الثلاثاء لابتكار أعمال من خيال الأطفال وتنفيذ لوحات جماعية مستلهمة من المتحف.

أما متحف أمير الشعراء أحمد شوقي، بالجيزة، فيستضيف ثلاث ورش تفاعلية تبدأ بورشة حكي يوم الإثنين عن المتاحف ودورها ومسيرة أمير الشعراء، يعقبها يوم الثلاثاء ورشة فنية تفاعلية.

كما يستضيف متحف طه حسين، بالهرم، محاضرة بعنوان "المكفوفون والفنون التشكيلية.. الواقع والمأمول"، فيما ينظم متحف الزعيم مصطفى كامل ندوة حول "دور مصر في استدامة التراث الإنساني".

أما متحف النصر للفن الحديث، ببورسعيد، فينظم ندوة حول دور المتحف في تنمية المجتمع، بينما يقدم متحف "السيرة الهلالية - عبد الرحمن الأبنودي"، بقنا، ورشة حكي حول كنوز المتحف ودوره الثقافي في محيطه الجغرافي.

وفي السياق ذاته، يفتح صندوق التنمية الثقافية أبواب متحف نجيب محفوظ ومتحف أم كلثوم مجانا أمام الجمهور يوم الإثنين 18 مايو، بالتزامن مع اليوم العالمي للمتاحف.

كما تتيح دار الكتب والوثائق القومية زيارة متحفها بدار الكتب بمقرها في باب الخلق، لإتاحة الاطلاع على مخطوطات ووثائق نادرة توثق الذاكرة الثقافية المصرية.